Анастасия Лях .13 августа, 2020 6

Неудачный фэнтезийный боевик с Киану Ривзом, вышедший в 2013 году, неожиданно получит продолжение, сообщает Deadline.

Действие сиквела развернется спустя триста лет после событий оригинала, где рассказывалось о 47 самураях, что мстили за смерть господина. Больше о сюжете продолжения пока ничего неизвестно. Информации о возвращении Ривза также пока нет.

В режиссерское кресло сядет Рон Юань, актер, мастер боевых искусств и постановщик трюков, принявший участие в игровом ремейке диснеевской «Мулан». Ожидается, что премьера состоится на сервисе Netflix.