Анастасия Лях .24 сентября, 2021 8

Вряд ли. Но этого хотел бы актер Сон Кан, который во франшизе о Доме Торетто и «семье» играет Хана.

В интервью Screen Rant Кан рассказал, что хотел бы увидеть как минимум один фильм серии с рейтингом R, чтобы это было «супермрачное» кино, серьезное и суровое, и чтобы мрак исходил от одного из ключевых персонажей. От кого именно, актер не сказал, но вполне вероятно, он имел в виду именно Хана, «восставшего из мертвых» в девятом фильме.