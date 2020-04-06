Анастасия Лях .6 апреля, 2020 12

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Marvel наняла сценариста для триквела «Человека-муравья» . Над сюжетом третьего фильма с Полом Раддом в роли Скотта Лэнга поработает автор мультсериала «Рик и Морти» Джефф Лавнесс.

Сообщается, что Лавнесс был нанят еще до пандемии коронавируса и в настоящее время уже трудится над сценарием. Детали нового приключения Лэнга пока не разглашаются. Известно лишь, что Эванджелин Лилли точно вернется к образу Хоуп ван Дайн (Осы), возлюбленной и соратницы главного героя. О возвращении Майкла Дугласа и Мишель Пфайффер пока информации нет.