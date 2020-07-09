Новый ремейк хоррора
Напомним, Уоннелл очень удачно и нестандартно переосмыслил классический хоррор студии Universal про
Классический готический
В новой версии главную роль исполнит Райан Гослинг. Остальные актеры и детали сюжета пока неизвестны.
Анастасия Лях .9 июля, 2020 0 4
На фото: Райан Гослинг
Новый ремейк хоррора
Напомним, Уоннелл очень удачно и нестандартно переосмыслил классический хоррор студии Universal про
Классический готический
В новой версии главную роль исполнит Райан Гослинг. Остальные актеры и детали сюжета пока неизвестны.
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