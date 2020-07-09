Анастасия Лях .9 июля, 2020 4

Новый ремейк хоррора «Человек-волк» , кажется, обзавелся постановщиком. Студия Universal рассматривает кандидатуру Ли Уоннелла, снявшего «Человека-невидимку» , сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, Уоннелл очень удачно и нестандартно переосмыслил классический хоррор студии Universal про Человека-невидимку . Фильм с Элизабет Мосс получил самые высокие оценки от критиков и хорошо прошел в прокате. Неудивительно, что теперь боссы хотят, чтобы Уоннелл занялся и предстоящим переосмыслением «Человека-волка» .

Классический готический «Человек-волк» , повествующий об оборотне и влюбленной в него женщине, вышел на экраны в 1941 году. В 2010 году вышел ремейк с Бенисио Дель Торо, Эмили Блант и Энтони Хопкинсом, не получивший похвалы.

В новой версии главную роль исполнит Райан Гослинг. Остальные актеры и детали сюжета пока неизвестны.