sonyazhytkova .24 апреля, 2025 0

Стримінговий гігант офіційно дав зелене світло новому амбітному проєкту — екранізації "Віку невинності", знаменитого роману Едіт Вортон, який свого часу отримав Пулітцерівську премію.

Це буде обмежений серіал, але він уже обіцяє залишити по собі довгий післясмак. Творчиня нового проєкту — Емма Фрост, знайома глядачам за "Білою королевою" та "Білою принцесою". Вона виступає не лише авторкою адаптації, а й шоуранеркою та виконавчою продюсеркою.

Проєкт було затверджено ще на початку року, однак Netflix зберігав інтригу до Всесвітнього дня книги, саме тоді й офіційно оголосили про запуск. Зйомки планують розпочати восени в Європі.

Серіал запропонує свіже прочитання класичного любовного трикутника в Нью-Йорку XIX століття. В центрі — заборонене кохання, внутрішні боротьби між обов’язком і пристрастю, пошук себе та вічне питання: обрати серце чи суспільні рамки?

Неважко здогадатися, що Netflix орієнтується на шанувальників "Бріджертонів" — серіалу, що зробив з жанру костюмованої романтики справжній хіт. Імовірно, нова адаптація також стане серіальним серцем для мільйонів глядачів.

До слова, роман уже екранізував Мартін Скорсезе у 1993 році — тоді у фільмі зіграли Деніел Дей-Льюїс, Мішель Пфайффер і Вайнона Райдер. Цього разу історія отримає нове дихання — можливо, сучасніше, але з тією ж ніжною ностальгією за епохою, коли погляд значив більше за слова.

У "Віку невинності" серце частіше підкорює шепіт, ніж крик. І, схоже, вже зовсім скоро ми знову з головою поринемо у час, коли кохання було ризиком, а кожне "так" — вибором назавжди.

Джерело: Deadline