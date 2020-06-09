Анастасия Лях .9 июня, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

В Сеть утекли спойлеры к новому фильму об агенте 007. Если не хотите лишить себя эффекта неожиданности от просмотра предстоящей картины, не читайте эту новость.

Напомним, новая серия бондианы, получившая название «Не время умирать», должна была выйти на экраны в апреле, но из-за пандемии коронавируса релиз был отложен аж до ноября. В режиссерском кресле находится Кэри Фукунага. В ролях помимо Крэйга заняты Леа Сейду, Кристоф Вальц, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Рэйф Файнс, Ана де Армас, Лашана Линч, Джеффри Райт, Билли Магнуссен и Рами Малек в образе главного антагониста.

Портал MI-6 Headquarters утверждает, что в концовке фильма героиня Сейду держит за руку маленькую девочку. Эта девочка — пятилетняя Матильда, и, скорее всего, она — дочь доктора Мэделин (Сейду) и Джеймса Бонда.

Отметим, что в шпионских романах Яна Флеминга лишь одна из многочисленных девушек Бонда оказывается беременна. Речь о романе «Живешь только дважды», который был экранизирован в 1967 году (Бонда сыграл Шон Коннери), однако в фильм беременность не попала.