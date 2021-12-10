Анастасия Лях .10 декабря, 2021 4

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот по-прежнему значится исполнительницей роли Клеопатры в новом прочтении биографии легендарной египетской царицы. Но у проекта сменился режиссер.

Снимать байопик для студии Paramount планировала постановщица двух частей «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. Но занятость триквелом дисишного кинокомикса о принцессе-амазонке Диане и диснеевскими «Звездными войнами» вынудила Дженкинс отказаться от поста.

Она сохранила за собой функции исполнительного продюсера, а режиссерское кресло перешло к Кари Скогланд, работавшей над марвеловским сериалом «Сокол и Зимний солдат». Сроки производства картины пока не определены.