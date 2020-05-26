Анастасия Лях .26 мая, 2020 2

Как пишет Collider, студия Disney определилась с постановщиком пятого фильма о приключениях Индианы Джонса. Им стал режиссер кинокомикса «Логан» и спортивного байопика «Форд против Феррари» Джеймс Мэнголд.

По словам продюсера франшизы Фрэнка Маршалла, Мэнголд уже встречался с исполнителем главной роли Харрисоном Фордом, и они нашли общий язык. Что касается производства, Маршалл отметил, что съемки стартуют нескоро, так как сейчас работа над сценарием находится лишь на зачаточной стадии.

Напомним, ранее стало известно, что Стивен Спилберг не будет снимать пятую картину, но сохранит за собой продюсерские функции.

На сегодняшний день релиз фильма запланирован на 22 июля 2022 года.