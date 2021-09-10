После судебного разбирательства со Скарлетт Йоханссон студия Disney, судя по всему, пересмотрела гибридную схему проката.
Как пишет издание Comic Book, предстоящие «Вечные» выйдут эксклюзивно в кинотеатрах. Никакого параллельного выпуска на стриминге Disney+ не будет. То есть картина, конечно, появится на платформе, но значительно позже проката.
Ранее марвеловская «Черная вдова» была выпущена по гибридной схеме, и ее кинотеатральные сборы резко упали, когда фильм появился на потоковом сервисе. Последовавший за ней «