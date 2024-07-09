sonyazhytkova .9 июля, 2024 13

Цей проєкт, від режисера Осгуда Перкінса вже привертає значну увагу шанувальників кіно завдяки вражаючому вигляду Кейджа, який досі тримається в секреті.

Студія Neon оприлюднила нове відео, де Майка Монро реагує на образ свого партнера в фільмі вперше. Ролик починається з оголошенням про цей значний момент, коли акторка бачить Ніколаса Кейджа у ролі Довгоногого і показує, як серійний вбивця залишається в тіні під час зйомки.

Глядаяі почують реальне серцебиття Монро, яке в стрімкій сцені збільшилося до 170 ударів на хвилину, що набагато перевищує її звичайний пульс в 76 ударів на хвилину.

Це моторшне відео, не лише зачарує нас, а й підсилить інтерес до фільму. Тож, з нетерпінням чекаємо його прем'єри, сподіваючись на нові враження і моторошні сюрпризи.

Джерело: Мovieweb