sonyazhytkova .6 марта, 2024 10

Володарка Оскару у вівторок висловила своє розчарування рішенням Netflix не продовжувати зйомки другого сезону телешоу у емоційному пості в Instagram.

"Розбита серцем... і так важко зрозуміти чому... але я дуже пишаюся своєю родиною "Братів Сунь" і тим, що ми представили світу", - підписала вона фотографію зі своїми партнерами по зйомках.

Прем'єра серіалу "Брати Сунь", створеного Бредом Фальчуком і Байроном Ву, відбулася 4 січня, і отримала відмінні оцінки від критиків, особливо гра Мішель Йео. Хоча шоу не завоювало велику аудиторію, воно знайшло свою вірну публіку. Також у цьому проєкті взяли участь Джастін Чієн, Сем Лі, Джун Лі і Хайді Куан.

У пості в Instagram, Чієн також висловив подяку своїм партнерам по зйомках.

"Родина БС назавжди. Я віддав усе, що мав, цьому шоу", - написав актор.

Описаний як темна комедійна драма та сімейний серіал, "Брати Сунь" розповідають історію тайванського гангстера, Чарльза Саня (Чієн), безжалісного злочинця. Проте, коли його батька атакує загадковий вбивця, Чарльзу доводиться вирушити до Лос-Анджелесу, щоб захистити свою матір (Йео) та абсолютно невинного молодшого брата Брюса (Лі).

Джерело: Deadline