Анастасия Лях .6 февраля, 2021 8

Новую версию «Дракулы» для студии Universal снимет Хлоя Чжао, постановщица фестивальной драмы «Земля кочевников» и предстоящего марвеловского блокбастера «Вечные», сообщает The Hollywood Reporter.

Чжао напишет сценарий, выступит продюсером и займется режиссурой. Подробности сюжета пока что не раскрываются, но известно, что это будет совсем не классическое прочтение романа Брэма Стокера. Проект описывается как «оригинальный футуристический вестерн».