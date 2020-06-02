Анастасия Лях .2 июня, 2020 7

Как пишет ScreenRant, ссылаясь на слова режиссера Джоша Буна, «Новые мутанты» при хорошем раскладе могут обзавестись двумя сиквелами.

По словам постановщика, он сразу планировал «Новых мутантов» как трилогию. И тот факт, что проект вылился в долгострой, релиз которого откладывался множество раз по разным причинам, не умерил его энтузиазм. Бун по-прежнему рассчитывает сделать два продолжения.

Режиссер добавил, что гордится тем, что получилось в итоге, и очень надеется, что фильм будет успешным, и тогда руководство Warner даст ему зеленый свет на дальнейшую работу.

Напомним, в настоящее время релиз «Новых мутантов» намечен на август текущего года.