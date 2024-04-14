sonyazhytkova .14 апреля, 2024 9

Під час інтерв'ю на подкасті Happy Sad Confused, актор відкрито розповів, що дуже боявся Рікмана, який виконував роль професора Северуса Снейпа, вчителя зілляваріння в Гогвортській школі магії.

"Мене дуже вражав Алан Рікман. Його голос — справжня чарівність", - сказав Редкліфф. "Навіть почувши його голос, ви забуваєте, наскільки він низький, поки він не прозвучить у вас всередині. Я був настільки наляканий ним протягом перших трьох фільмів. Я був переляканий ним і думав: 'Цей хлопець мене ненавидить'".

Пізніше Редкліфф переглянув інтерв'ю, в якому Рікман говорив про нього та інших молодих акторів зі Світу "Гаррі Поттера" перед своєю смертю. У відео покійний актор висловив гордість за успіхи Редкліффа на Бродвеї та згадав про тиск, з яким молоді актори зіткнулися відразу ж після початку своєї кар'єри.

"Він відмовився від своїх відпусток у Канаді, щоб прибути та переглянути мої виступи в 'Екусі'. Він стежив за кожним моїм виступом на сцені, доки був живий", - зазначив зірка "Гаррі Поттера". "Після цього ми виходили разом та обговорювали ці враження".

Джерело: Deadline