Таня Гончаренко .11 февраля, 2022 3

Deadline сообщает, что академия кинематографических искусств и наук США приняла решение не требовать с участников сертификат о вакцинации. Посетить мероприятие можно будет просто предоставив отрицательный тест на Covid-19, сделанный не раньше нескольких дней до мероприятия.

Такое решение допустимо, поскольку департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес позволил участникам таких масштабных мероприятий либо вакцинироваться, либо присутствовать при отрицательном результате теста.

Вопрос масочного режима пока остается открытым, как и основые условия посещения "красной дорожки" и зала, где будет проходить церемония. Принятые решения будут уточнены дополнительно.