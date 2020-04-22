Анастасия Лях .22 апреля, 2020 6

Книга-предыстория «Голодных игр» писательницы Сьюзен Коллинз появится в магазинах только в мае, но студия Lionsgate уже запустила в производство экранизацию и даже назначила постановщика, сообщает Variety.

Режиссером приквела выступит Фрэнсис Лоуренс, который снял все части франшизы «Голодные игры», кроме первой, то есть фильмы «И вспыхнет пламя», « Сойка-пересмешница . Часть I» и « Сойка-пересмешница . Часть II».

Как мы уже писали, роман-приквел называется «Баллада певчих птиц и змей». Его действие разворачивается за 64 года до событий, случившихся в Панеме с Катнисс Эвердин. Главный герой — подросток по имени Кориолан Сноу, который впоследствии станет кровавым президентом Панема.

Сроки производства экранизации пока что не уточняются. Актер на роль юного Кориолана еще не выбран.