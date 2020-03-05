Анастасия Лях .5 марта, 2020 3

Над новой версией фэнтезийной комедии 1993 года выпуска поработает Адам Шенкман, постановщик мюзиклов «Лак для волос» и «Рок на века», сообщает Variety.

Напомним, в оригинале рассказывалось о трех ведьмах, которые освобождаются от трехсотлетнего проклятия и пробуждаются в современном урбанистическом мире, чтобы творить новые темные дела. Роли ведьм исполнили Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими.

Сюжет ремейка пока что хранится в тайне. Но известно, что студия Disney рассматривает возможность возвращения актрис оригинала к ведущим партиям. Кинотеатральный прокат картины не планируется, она готовится для потокового сервиса Disney+.