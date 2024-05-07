sonyazhytkova .7 мая, 2024 9

Хто загадковий новий лорд ситхів? В останньому трейлері "Аколіта", можливо, розкрито основного антагоніста шоу.

В заключній частині трейлера, який можна переглянути вище, в темному лісі з'являється загадковий лорд ситхів, який має шолом, схожий на той, що у Кайла Рена, але з блискавками. Він витягує свій червоний меч світла, що змушує Сола (Лі Джунг-джей) запитати: "Хто ти такий?". Ймовірно, ця фігура - той, кого шукають лицарі Джедаїв. Деякі фанати теоретизують, що чоловік за маскою - це ніхто інший, як Дарт Тенебрус, оскільки він єдиний лорд ситхів, який, здається, вписується у часовий проміжок «Аколіта».

Оскільки дія серіалу розгортається в кінці Високої Республіки, приблизно за 100 років до подій "Зоряних війн: Епізод I - Прихована Загроза", загадковий ситх, який з'являється, ймовірно, є абсолютно новим злочинцем.

Нове телешоу від Зоряної Саги розповідає про колишнього падавана, який повертається, щоб дослідити серію злочинів разом із своїм майстром Джедаїв. Проте сили, з якими вони стикаються, виявляються набагато потужнішими, ніж вони могли собі уявити. У серіалі також зіграють Менні Жакінто, Керрі-Ані Мосс, Дафні Кін, Амандла Стенберг та Джоді Тернер-Сміт.

"Аколіт" вийде на Disney Plus 4 червня у США і 5 червня у Великій Британії.

Джерело: Gamesradar