Анастасия Лях .7 января, 2022 0

Из Твиттера стало известно, что режиссер «Французского вестника» готовит экранизацию сказки Роальда Даля, главную роль в которой исполнит Бенедикт Камбербэтч.

Отметим, что ранее американский постановщик уже экранизировал произведения Даля, а именно выпустил анимацию «Бесподобный мистер Фокс» в 2009 году. Теперь Андерсон адаптирует сборник рассказов (в том числе автобиографических) под названием «Чудесная история Генри Шугара», и звезда «Шерлока» уже утвержден на заглавную партию.

Производством и трансляцией займется стриминг Netflix. Другой информации о готовящемся проекте пока нет.