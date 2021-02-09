Анастасия Лях .9 февраля, 2021 18

Уилл Смит исполнит главную роль в фантастическом экшене «Fast & Loose» («Быстрый и свободный»), съемками которого займется Дэвид Литч, режиссер фильмов «Джон Уик», «Атомная блондинка», «Дэдпул 2», «Хоббс и Шоу», сообщает Deadline.

Смит сыграет лидера бандитской группировки, который после нападения теряет сознание и память. Когда герой приходит в себя, то постепенно выясняет, что вел двойную жизнь: был оперативником ЦРУ без жены, детей и денег и большим криминальным боссом, имеющим все, что только можно пожелать. Теперь герой пытается понять, кем он является на самом деле и чего в действительности хочет.