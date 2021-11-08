Таня Гончаренко .8 ноября, 2021 10

Уилл Смит сыгравший главную роль в биографическом фильме "Король Ричард" решил возместить коллегам по съемочной площадке потерянную часть дохода с личных средств. - пишет The Hollywood Reporter.

С учетом того, что в условиях пандемии множество фильмов выходит одновременно в прокат на больших экранах и стримингах, гонорар актеров существенно уменьшается. Это связано с тем, что артисты получают бонусы от кассовых сборов, а показ онлайн на стриминге существенно снижает сумму дохода.

Уилл Смит решил сохранить тепло и дружелюблую атмосферу во время съемок выплатив бонусы актерскому составу за потерянные доходы с собственного кармана.

Напомним, премьера фильма "Король Ричард" состоится в Украине 18 ноября.