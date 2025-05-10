sonyazhytkova .10 мая, 2025 5

Українська студія FILM.UA оприлюднила перший тизер моторошного зомбі-трилера "Каховський об’єкт" — жанрового екшну з елементами жахів, дії якого розгортаються після підриву Каховської дамби.

За сюжетом, загін українських військових на чолі з рішучою бійчинею з позивним Мара занурюється в глибини таємного радянського бункера, прихованого на дні водосховища. Саме тут, ще за часів холодної війни, СРСР проводив секретні досліди над людьми. Їхні наслідки — зомбовані радянські солдати, що не вмерли, а лише чекали свого часу. І тепер — прокинулися.

Фільм зняв Олександр Кірієнко, знаний за драмою "Інфоголік" та бойовиком "Пульс". У головних ролях — Анастасія Карпенко, Віталій Салій, Дмитро Сова та Ірина Мак.

Цікаво те, що частину сцен знімали в реальних військових об’єктах, законсервованих ще з радянських часів. А, для образів зомбі використовували комбінацію практичних ефектів і CGI, над якими працювала команда, що співпрацювала з Netflix. Також, акторів консультували справжні військові, щоб зберегти достовірність бойових епізодів.

Минуле не вмирає — воно повертається. І цього разу, з червоними зірками на плічниках та запахом формаліну в повітрі… Чи вистоїть сьогодення перед навалою мертвих ідеологій? Дізнаємося вже 1 жовтня 2025 року, і, схоже, ця дата стане новим днем боротьби не тільки за свободу, а й проти жахів минулого.