sonyazhytkova .2 мая, 2024 7

Актриса, яка відома своєю роллю Шін Хаті в популярному серіалі "Асока" на Disney+, приєднається до знімальної групи очікуваного хоррор сиквелу, що вже виробляється в асоціації з Divide/Conquer.



У стрічці "M3GAN 2.0" також зіграють Еллісон Вільямс і Вайолет МакГроу. Щодо сюжету, наразі мало що відомо, але в першій частині мова йшла, про милу, на перший погляд, ляльку-робот з вмонтованим штучним інтелектом, яка мала бути другом для дитини і союзником для батьків, але щось пішло не так.

Фільм зібрав $180 мільйонів у світі при $12 мільйонах бюджету, що спонукало до роботи над його продовженням. Авторами сценарію стали Акела Купер, яка працювала над першою стрічкою, та Джерард Джонстон, який режисував оригінал. До продакшну долучилися Джеймс Ван, Джейсон Блум, Алісон Вільямс, Марк Катчур, а також експерти з Atomic Monster і Blumhouse.

Іванна Сахно здобула велике визнання завдяки ролям у фільмах "Тихоокеанський рубіж: Повстання" і "Шпигун, який мене кинув" разом із Мілою Куніс, а також у головній ролі в "Пік страху" від Lionsgate. На телебаченні вона з'явилася поряд з Зої Кравіц у серіалі Hulu "Меломанка" та грала важливу роль у французькому лімітованому серіалі "Повернення", який був показаний на Каннському телевізійному фестивалі.

Також, актриса активно захищає свою батьківщину, Україну, і обіймає посаду посла з запуску United 24 - офіційної платформи для збору коштів, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Deadline