sonyazhytkova .28 марта, 2024 0

Унікальна робота польського режисера розповідає історії українців, які змушені були покинути вітчизну через війну.

Під час голосування на Вільнюському кінофестивалі цей документальний фільм був обраний журі єдиноголосно. Знятий в перші дні повномасшатабного вторгенння Росії на Україну, стрічка розповідає про жахливі травми, втрати і людяність. Вона відтворює картину невеличкого фургону, що пересувається по розбомбленим українським дорогам, долаючі незлічені блокпости, щоб врятувати українців, які були змушені покинули свої домівки поруч з фронтом, і перевозить їх у безпечні міста.

"На задньому сидінні автомобіля біженці розповідають про те, що їм довелося залишити — свій дім, своїх тварин, родину та віру в мирне життя — наповнюючи його долею цілої нації", — зазначили журі Вільнюса у своєму заявленні. "По дорозі він проходить між руїнами, солдатами та танками. У своєму дзеркалі заднього виду ви бачите не лише знищену країну — ви також бачите розбиті сподівання. Але, принаймні, його пасажири врятувалися".





Джерело: Нollywoodreporter