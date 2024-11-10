sonyazhytkova .10 ноября, 2024 7

До своїх ролей знову повернуться Рей Романо, Джон Легуізамо, Квін Латіфа, Деніc Лірі та Саймон Пегг. На даний момент фільм активно розробляється.

Попередні п'ять частин "Льодовикового періоду" зібрали $3,2 мільярда у світовому прокаті, проте з кожною новою частиною прибутковість франшизи поступово зменшувалась. Останній на сьогодні фільм, "Льодовиковий період: Зіткнення неминуче" 2016 року, заробив $408,5 мільйона. Також у франшизі було кілька короткометражок та серіалів за участю мамонта, лінивця, шаблезубого тигра та інших доісторичних тварин, а у 2022 році вийшов спін-офф "Льодовиковий період: Пригоди Бака Вайлда".

Перший "Льодовиковий період", знятий Крісом Веджем та Карлосом Салданьєю, дебютував у 2002 році і заробив $383,3 мільйона. Найуспішнішою частиною франшизи став третій фільм — "Льодовиковий період: Ера динозаврів" (2009), що зібрав понад $886 мільйонів у світовому прокаті.

Blue Sky Studios, заснована Крісом Веджем, Майклом Ферраро, Карлом Людвігом та іншими у 1987 році, завершила свою діяльність під керівництвом Disney фільмом "Шпигуни під прикриттям", який зібрав майже $172 мільйони. Останній проєкт студії, "Німона", вийшов на Netflix у 2023 році, де отримав номінацію на премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм.

Джерело: Deadline