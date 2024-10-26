sonyazhytkova .26 октября, 2024 3

У світі, де детективні сюжети завжди викликають зацікавленість, керівник 20th Century Studios Стів Асбелл анонсував, що компанія працює над кількома адаптаціями творів видатної авторки.

В інтерв'ю виданню THR Стів Асбелл, керівник 20th Century Studios, поділився планами компанії щодо майбутніх проєктів, серед яких нові частини "Чужий: Ромул", дві стрічки про "Хижаків" і новий фільм про "Планету мавп". Він також зазначив, що в даний момент у розробці знаходяться три проєкти, натхненні творчістю Агати Крісті.

Асбелл підтвердив, що студія активно працює над адаптацією "І не лишилось жодного", "Свідка обвинувачення" та новими пригодами міс Марпл. Окрім цих проєктів, є ще кілька інших заголовків, над якими ведуться роботи, адже студія підтримує тісні зв'язки зі спадщиною Крісті.

Одним із найвідоміших творів є "І не лишилось жодного", що вперше була опублікована в 1939 році. Ця захоплююча історія розповідає про десятьох незнайомців, яких запрошують на Острів Солдатів, що розташований далеко від узбережжя Девону. Тут зливаються всі характерні елементи, що роблять творчість Крісті такою популярною: двоє таємничих зниклих господарів, звинувачення в злочині та раптова загибель одного з гостей, що свідчить про наявність вбивці серед них.

"Свідок обвинувачення" — це коротка історія про молодого чоловіка, який проводить вечори в компанії багатої літньої жінки. Коли її таємниче вбивство шокуюче розкриває заплутані обставини, він опиняється в центрі розслідування як головний підозрюваний.

А міс Марпл, центральна постать численних романів і оповідань, є невибагливим детективом, який усе своє життя провела в тихому селі Сент-Мері-Мід. Її спостережливість і глибоке розуміння людської натури дозволяють їй розкривати навіть найскладніші злочини, доводячи, що в простоті криється справжня мудрість.

Джерело: Мovieweb