sonyazhytkova .7 сентября, 2024 1

"Чотирнадцять друзів Оушена" з'явиться під режисурою Едварда Бергера, творця "На Західному фронті без змін". Це буде перше продовження франшизи з 2007 року і перша стрічка без участі оригінального режисера Стівена Содерберга.

Джордж Клуні підтвердив, що сценарій нового фільму "Чотирнадцять друзів Оушена" вже готовий і вражає своєю якістю. Під час промоції свого спортивного фільму "Хлопці на човні" актор поділився інформацією про цей проєкт. Хоча стрічка ще не має офіційної назви, Клуні натякнув, що він може бути схожий на класичну комедію "Красиво піти", а не просто продовження попередніх частин франшизи.

"Красиво піти" – це комедійно-драматичний фільм 1979 року з Джорджем Бернсом і Артом Карні. У стрічці троє літніх друзів вирішують втекти від сірої рутини, влаштувавши грабіж з іграшковими пістолетами, але зрештою використовують здобуті гроші для відвідування Лас-Вегаса.

Бред Пітт і Джордж Клуні знову об'єднали свої зусилля на знімальному майданчику для комедії "Самотні Вовки" під керівництвом Джона Ваттса. Цей проєкт стане їх першим спільним фільмом з 2011 року, після таких хітів, як "Одинадцять друзів Оушена", "Дванадцять друзів Оушена" і "Тринадцять друзів Оушена", а також "Прочитати та спалити", телевізійного фільму Роберта Рейнера "8" і короткометражного твору Олекс Прейгера "Смак зла". "Самотні Вовки" нещодавно відзначили свою світову прем'єру і з'являться в кінотеатрах 20 вересня 2024 року.

Джерело: Gamesradar