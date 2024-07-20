sonyazhytkova .20 июля, 2024 4

У завершальному монтажі трейлера також з'являється повний кадр Леді Дедпул у масці.

"Я давно чекав на це об'єднання", – каже Вейд, якого грає Раян Рейнольдс, до Росомахи у виконанні Г'ю Джекмана на початку відео. На фоні звучить пісня Мадонни "Like A Prayer", коли Дедпул заспокоює Росомаху, кажучи, що він знає, як врятувати дев'ятьох людей, що є всім для Дедпула. "У моєму світі", – починає Вейд, роблячи гримасу, – "Тебе шанували. Ти був Людиною Ікс. Ти був героєм у моєму світі".

"Ну, він нічого не вартий у моєму", – відповідає Джекман, і тут з'являється кадр молодої Лори (Дафні Кін), яка оплакує свого батька з фільму "Логан" (2017).

Росомаха сумнівається, продовжуючи: "Ким би ти не вважав мене, ти помиляєшся".

Повернення Кін, разом з напівзануреним логотипом 20th Century Fox в одному з перших кадрів трейлера, коли Дедпул стикається з Росомахою, свідчить про зміни, зроблені після того, як Disney купив студію, яка спочатку знімала "Логан".

Прем'єра фільму "Дедпул і Росомаха" у кінотеатрах відбудеться в п’ятницю, 26 липня.

Джерело: Deadline