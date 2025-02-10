sonyazhytkova .10 февраля, 2025 7

Фанати легендарної анімаційної саги "Як приборкати дракона" отримали перший погляд на її масштабну лайв-екшен адаптацію. Під час Super Bowl презентували 30-секундний тизер, у якому Беззубик здіймається в небо, оминаючи вогняні атаки.

Фільм знову перенесе глядачів на острів Берк, де вікінги століттями борються з драконами. Однак юний Гикавка (Мейсон Темз), син грізного вождя Стоїка Велетня (Джерард Батлер, який повернеться до своєї ролі), руйнує вікові традиції, коли приручає нічну фурію. Разом із відважною Астрід (Ніко Паркер) та винахідливим ковалем Гоббером (Нік Фрост) він відкриває справжню сутність драконів і кидає виклик усталеному порядку. Але коли на обрії з’являється давня загроза, дружба Гикавки та Беззубика стає єдиним шансом на мир.

Режисером проєкту виступив Дін Деблуа, тричі номінований на "Оскар" автор оригінальної трилогії. У фільмі також зіграли Джуліан Деннісон, Гебріел Хауелл, Бронвін Джеймс, Гаррі Тревалдвін, Рут Кодд, Пітер Серафінович та Мюррей МакАртур.

Анімаційна серія "Як приборкати дракона" стала світовим хітом: перший фільм у 2010 році зібрав у прокаті майже 500 мільйонів доларів, сиквел 2014-го заробив 621,5 мільйона, а заключна частина 2019-го — ще 540 мільйонів. Загальний прибуток франшизи перевищив 1,6 мільярда доларів.

Чи вдасться новій версії повторити цей успіх? Відповідь дізнаємося вже 13 червня, коли дракони оживуть на великих екранах, зокрема у форматі IMAX.

Джерело: Deadline