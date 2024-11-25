sonyazhytkova .25 ноября, 2024 9

Disney презентував свіжий тизер майбутньої адаптації "Ліло і Стіч", де культова історія повертається з новими фарбами та порцією веселого хаосу.

Юна акторка Майя Кеалоха дебютує в ролі Ліло, а режисером фільму став Дін Флейшер Кемп. Спочатку стрічку планували випустити на Disney+, але згодом вирішили представити її на великому екрані.

У фільмі також зіграли Зак Галіфіанакіс, Біллі Магнуссен, Сідні Аґудонг, Кайпо Дудоіт, Тіа Каррере, Кортні Б. Венс, Емі Хілл, Джейсон Скотт Лі та Ганна Веддінгем.

Сценарій написав Кріс Кеканіокалані Брайт на основі попереднього варіанта Майка Ван Ваеса. Фільм базується на культовій анімації 2002 року, створеній Крісом Сандерсом і Діном ДеБлуа. Оригінальна історія надихнула на кілька продовжень, зокрема відеосиквел "Стіч! Фільм" (2003), який став вступом до серіалу, а також сиквели "Ліло і Стіч 2: Збій Стіча" (2005) та "Лерой і Стіч" (2006), що завершив телевізійний проєкт.

Прем’єра лайв-екшену "Ліло і Стіч" запланована на 23 травня 2025 року.

Джерело: Deadline