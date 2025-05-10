sonyazhytkova .10 мая, 2025 12

Після несподівано чарівного приквела про юність плюшевого хулігана, стримінг-сервіс Peacock оголосив про нову частину франшизи "Третій зайвий" — щоправда, тепер у форматі анімаційного серіалу. І не хвилюйтесь, цензура знову буде безсила.

Події відбуватимуться після двох перших фільмів, а отже, це фактично "Третій зайвий 3", хоч назву, ймовірно, доведеться трохи видозмінити — адже "Третій зайвий" уже використано як тайтл приквела.

У шоу повертаються оригінальні улюбленці: Сет МакФарлейн знову озвучить Теда, Марк Волберг повернеться до ролі Джона, Аманда Сейфрід — Сем, а Джессіка Барт — неперевершено драматичну Тамі-Лінн. Новачками стали Кайл Муні (Аполлон) і Ліз Річман (Рут). Режисерсько-сценарний штурвал тримають Пол Корріган і Бред Волш, а сам МакФарлейн виступає шоуранером і продюсером — тож готуйтеся до фірмового гумору на межі фолу.

Хоча анімаційний формат може здатися кроком у бік, насправді це цілком логічний вибір: легше зібрати акторів у студії для озвучки, ніж знімати повномасштабне кіно. До того ж МакФарлейн давно довів на "Сім'янині", що брутальні мультфільми — його стихія. А коли в кадрі Тед — улюблений плюшевий анархіст, успіх майже гарантований.

Перший "Третій зайвий" (2012) вибухнув у прокаті, зібравши шалені $549 мільйонів і довівши: глядачі люблять плюшевих тварин… особливо якщо ті п’ють пиво, курять бонг і проклинають усе живе.

Та вже у Третій зайвий 2" (2015) щось пішло не так: оцінка 45% на Rotten Tomatoes, мляві $217 мільйонів зборів — і фанати, які наче отримали той самий жарт вдруге, тільки без ефекту "вау". Хоча акторський склад був вражаючий — Морган Фрімен, Патрік Стюарт, Джованні Рібізі, і навіть Ліам Нісон, який майже не говорив, але все одно затьмарив усіх одним своїм виглядом.

І знаєте, з таким бекграундом, невмирущою любов’ю до алкогольних напоїв, токсичних стосунків і публічних скандалів… Тед цілком готовий до наступного логічного кроку — балотуватись у президенти США. Кампанія "Make America F***ed Again" уже чекає свого гасла.

Джерело: Мovieweb