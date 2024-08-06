До акторського складу також приєдналися Нісі Неш, Тейана Тейлор та Наомі Уоттс, які будуть працювати разом із вже оголошеними Кім Кардашьян та Гленн Клоуз.
Усі ці акторки вже мають досвід співпраці з Раяном Мерфі в різних проєктах. Сара Полсон з’являлася у "American Horror Story", "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", "Mrs. America" і "Ratched". Нісі Неш гратиме ключову роль у новому серіалі Мерфі для FX "Grotesquerie", а Наомі Уоттс була помітною у "The Watcher" і "Feud: Capote vs. The Swans".
Новий серіал від Раяна Мерфі розгортається у виключно жіночій юридичній фірмі в Лос-Анджелесі, і Мерфі характеризує його як "розкішний, стильний та сексуально насичений дорослий процедурний". Кім Кардашьян, яка буде не лише зіркою, але й виконавчим продюсером, втілить роль адвокатки з розлучень. Гленн Клоуз, раніше оголошена як учасниця, виконуватиме роль керівниці фірми. Сюжет майбутнього телешоу, поки що тримається в секреті.
"All’s Fair" стане першим серіалом Раяна Мерфі в рамках нової угоди з Disney. Виробництво веде 20th Television у партнерстві з Ryan Murphy Television. Сценарій написали Джон Робін Бейтц та Джо Бейкен, які разом з Мерфі, Кардашьян, Клоуз, Полсон, Неш і Уоттс виступлять виконавчими продюсерами.
Джерело: Deadline