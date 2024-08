sonyazhytkova .6 августа, 2024 13

До акторського складу також приєдналися Нісі Неш, Тейана Тейлор та Наомі Уоттс, які будуть працювати разом із вже оголошеними Кім Кардашьян та Гленн Клоуз.

Усі ці акторки вже мають досвід співпраці з Раяном Мерфі в різних проєктах. Сара Полсон з’являлася у "American Horror Story", "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", "Mrs. America" і "Ratched". Нісі Неш гратиме ключову роль у новому серіалі Мерфі для FX "Grotesquerie", а Наомі Уоттс була помітною у "The Watcher" і "Feud: Capote vs. The Swans".

Новий серіал від Раяна Мерфі розгортається у виключно жіночій юридичній фірмі в Лос-Анджелесі, і Мерфі характеризує його як "розкішний, стильний та сексуально насичений дорослий процедурний". Кім Кардашьян, яка буде не лише зіркою, але й виконавчим продюсером, втілить роль адвокатки з розлучень. Гленн Клоуз, раніше оголошена як учасниця, виконуватиме роль керівниці фірми. Сюжет майбутнього телешоу, поки що тримається в секреті.

"All’s Fair" стане першим серіалом Раяна Мерфі в рамках нової угоди з Disney. Виробництво веде 20th Television у партнерстві з Ryan Murphy Television. Сценарій написали Джон Робін Бейтц та Джо Бейкен, які разом з Мерфі, Кардашьян, Клоуз, Полсон, Неш і Уоттс виступлять виконавчими продюсерами.

Джерело: Deadline