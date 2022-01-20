Анастасия Лях .20 января, 2022 0

На 38 году ушел из жизни известный французский актер Гаспар Ульель.

Сообщается, что Ульель травмировался во время катания на лыжах на французсуком курорте Розьер. На спуске актер столкнулся с другим лыжником, упал и получил серьезную черепно-мозговую травму. На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Ульеля госпитализировали, однако жизнь актеру спасти не удалось.