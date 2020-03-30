Анастасия Лях .30 марта, 2020 6

После продолжительной болезни ушел из жизни польский дирижер и композитор Кшиштоф Пендерецкий. Ему было 86 лет.

Всемирную известность Пендерецкий получил в 1960-х , когда был признан одним из главных представителей восточноевропейского музыкального авангарда. С середины 1970-х годов выступал как дирижер, в том числе с исполнением собственных сочинений, а его музыкальный стиль стал более традиционным и ощутил влияние неоромантизма, в частности Шуберта и Шостаковича.

Музыка Пендерецкого часто использовалась в кино: польском, французском, голливудском. Среди фильмов и сериалов, в которых прозвучали его композиции: «Люблю тебя, люблю» Алена Рене, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Катынь» Анджея Вайды, «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Внутренняя империя» и «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, сериал «Секретные материалы».