После продолжительной болезни ушел из жизни польский дирижер и композитор Кшиштоф Пендерецкий. Ему было 86 лет.
Всемирную известность Пендерецкий получил в
Музыка Пендерецкого часто использовалась в кино: польском, французском, голливудском. Среди фильмов и сериалов, в которых прозвучали его композиции: «Люблю тебя, люблю» Алена Рене, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Катынь» Анджея Вайды, «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Внутренняя империя» и «Твин Пикс» Дэвида Линча, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, сериал «Секретные материалы».