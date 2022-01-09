Таня Гончаренко .9 января, 2022 1

В возрасте 94 лет умер первый актер-афроамериканец Сидни Пуатье, получивший "Оскар" за лучшую мужскую роль, - сообщает газета Mirror.

Сидни Пуатье был американским и багамским актером и дипломатом. Кинокарьера Пуатье продолжалась более 70 лет. За это время он снялся в десятках картин. За последний фильм "Полевые лилии" Пуатье получил статуэтку "Оскар" — такого успеха до него не добивался ни один темнокожий актер. С 2012 года Пуатье был старейшим из ныне живущих лауреатов премии в этой категории.

"Мы потеряли икону, героя, бойца, национальное достояние… Покойся с миром и воскресни во славе, сэр Сидни", - написал в Facebook заместитель премьер-министра Багамских Островов Честер Купер.

"Мы потеряли великого гражданина Багам, и лично я потерял друга" - написал министр иностранных дел Багамских островов Фрэд Митчелл.

В 1970-е годы, после окончания карьеры актера, Пуатье начал снимать кино в качестве режиссера. С 1997 по 2007 год Пуатье был послом Багамских Островов в Японии.