Ушел из жизни режиссер культовых американских комедий Айван Райтман. Ему было 75 лет, сообщает Associated Press.
По словам вдовы и сына, кинематографист умер тихо и мирно во сне в своем доме в Калифорнии.
В первую очередь Райтман известен как создатель семейной фантастической дилогии 80-х «Охотники за привидениями». Но также на его счету такие хитовые комедии, как «Близнецы» с Дэнни ДеВито и Арнольдом Шварценеггером, «Джуниор», «Детсадовский полицейский» с тем же Арни, «Добровольцы поневоле» с Биллом Мюрреем, «Эволюция» с Дэвидом Духовны и Джулианной Мур, «Шесть дней, семь ночей» с Харрисоном Фордом и Энн Хеч.
Последние годы Райтман не снимал, только продюсировал. Режиссерскую эстафету у отца принял сын Джейсон Райтман («Джуно», «Мне бы в небо», «Бедная богатая девочка»), который в прошлом году выпустил сиквел-перезапуск оригинальных «Охотников за привидениями», который посвятил родителю и фанатам.