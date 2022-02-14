Анастасия Лях .14 февраля, 2022 8

Ушел из жизни режиссер культовых американских комедий Айван Райтман. Ему было 75 лет, сообщает Associated Press.

По словам вдовы и сына, кинематографист умер тихо и мирно во сне в своем доме в Калифорнии.

В первую очередь Райтман известен как создатель семейной фантастической дилогии 80-х «Охотники за привидениями». Но также на его счету такие хитовые комедии, как «Близнецы» с Дэнни ДеВито и Арнольдом Шварценеггером, «Джуниор», «Детсадовский полицейский» с тем же Арни, «Добровольцы поневоле» с Биллом Мюрреем, «Эволюция» с Дэвидом Духовны и Джулианной Мур, «Шесть дней, семь ночей» с Харрисоном Фордом и Энн Хеч.