На фото: Хью Кияс-Бёрн в роли Несмертного Джо и Хью Кияс-Бёрн в роли Потрошителя
На 74 году жизни скончался австралийский актер Хью Кияс-Берн, известный ролями антагонистов в постапокалиптической франшизе «Безумный Макс».
Известно, что Кияс-Берн скончался 1 декабря в больнице. Однако причина смерти не уточняется.
Артист много работал в австралийском театре, но, к сожалению, был мало востребован в кинематографе. Он дважды сыграл у Джорджа Миллера в фильмах о Максе Рокатански. Впервые в «Безумном Максе» 1979 года, где сыграл злодея Потрошителя, а затем — в современном продолжении «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015-го, где сыграл Несмертного Джо.