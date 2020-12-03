Анастасия Лях .3 декабря, 2020 4

На фото: Хью Кияс-Бёрн в роли Несмертного Джо и Хью Кияс-Бёрн в роли Потрошителя

На 74 году жизни скончался австралийский актер Хью Кияс-Берн , известный ролями антагонистов в постапокалиптической франшизе «Безумный Макс».

Известно, что Кияс-Берн скончался 1 декабря в больнице. Однако причина смерти не уточняется.