В Калифорнии ушла из жизни актриса Сью Лайон, известная по роли Лолиты из одноименной экранизации скандального романа Набокова.
Речь, конечно же, не о той экранизации, где сыграл Джереми Айронс, а о картине 1962 года выпуска, поставленной Стэнли Кубриком. Лайон было 14 лет, когда она попала на кастинг и приглянулась режиссеру, вырвав заветную роль у многочисленных конкуренток. Работа с Кубриком принесла Сью Лайон премию «Золотой глобус» в номинации «восходящая звезда» и должна была стать началом головокружительной карьеры в Голливуде. Но этого не случилось.
После громкого дебюта Лайон еще снялась у Джона Хьюстона и Джона Форда, но главные роли ей больше не давали. В течение
Ее последним фильмом стал комедийный ужастик «Аллигатор» 1980 года о живущих в канализации голодных крокодилах.
Скончалась Лайон в возрасте 73 лет.