Анастасия Лях .28 декабря, 2019 9

В Калифорнии ушла из жизни актриса Сью Лайон, известная по роли Лолиты из одноименной экранизации скандального романа Набокова.

Речь, конечно же, не о той экранизации, где сыграл Джереми Айронс, а о картине 1962 года выпуска, поставленной Стэнли Кубриком. Лайон было 14 лет, когда она попала на кастинг и приглянулась режиссеру, вырвав заветную роль у многочисленных конкуренток. Работа с Кубриком принесла Сью Лайон премию «Золотой глобус» в номинации «восходящая звезда» и должна была стать началом головокружительной карьеры в Голливуде. Но этого не случилось.

После громкого дебюта Лайон еще снялась у Джона Хьюстона и Джона Форда, но главные роли ей больше не давали. В течение 70-х она периодически появлялась на втором плане, участвовала в сериалах, а в начале 80-х полностью прекратила сниматься.

Ее последним фильмом стал комедийный ужастик «Аллигатор» 1980 года о живущих в канализации голодных крокодилах.

Скончалась Лайон в возрасте 73 лет.