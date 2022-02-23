Анастасия Лях .23 февраля, 2022 10

Продолжение пока что официально не запущено в разработку, но нет никаких сомнений, что сиквел действительно состоится.

Об этом пишет Deadline, ссылаясь на слова Тома Ротмана, главы студии Sony. Ротман говорит, что успех в прокате и 90% рейтинг одобрения на «томатах» позволят превратить этот приключенческий экшен в долгоиграющую франшизу.

Отметим, что аналитики прогнозировали, что первый уикенд в американском прокате принесет создателям ленты максимум 30 миллионов долларов. Однако «Неизведанное» с учетом длинных выходных (в США отмечали День президентов) заработало свыше 50 миллионов. Мировые же сборы на сегодняшний день составляют 139 миллионов долларов (бюджет фильма оценивается в 120).

Что касается 90% положительного рейтинга, уточним, что Ротман имел в виду зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes. Рейтинг критиков существенно ниже — лишь 40%.