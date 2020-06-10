Анастасия Лях .10 июня, 2020 8

Недавно запустившийся потоковый сервис HBO Max, принадлежащий студии Warner, внезапно удалил из каталога легендарную картину «Унесенные ветром», объяснив решение наличием в фильме расизма, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, события «Унесенных ветром» разворачиваются на фоне гражданской войны в США, развернувшейся между южными (рабовладельческими) и северными (свободными) штатами за отмену рабства. Главная героиня Скарлетт — южанка, которая держит рабов и с ненавистью и презрением отзывается о «грязных янки» (северянах).

Руководство HBO Max заявило, что впоследствии вернет ленту в каталог без каких-либо цензурных вмешательств, но с критикой ее расистской составляющей и пояснением исторического контекста.