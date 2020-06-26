Анастасия Лях .26 июня, 2020 7

Потоковый сервис, недавно изъявший из своей базы легендарную мелодраму «Унесенные ветром» по причине расизма, восстановил картину обратно, но с предостережением и пояснительными комментариями, сообщает Variety.

Напомним, две недели назад, на волне антирасистских протестов после убийства Джорджа Флойда, руководство сервиса заявило, что экранизация романа Маргарет Митчелл содержит расистский контекст, и удалила ленту из каталога, добавив, что позже она будет возвращена, но с пояснениями сюжетной привязанности к исторической эпохе.