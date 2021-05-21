Анастасия Лях .21 мая, 2021 6

Студия запустила в производство игровой биографический проект, посвященный жизни и музыкальной карьере Шер, о чем стало известно из Твиттера самой певицы, отметившей на днях 75-летний юбилей.

Сценарий байопика напишет Эрик Рот, на счету которого тексты «Форреста Гампа», «Загадочной истории Бенджамина Баттона», мюзикла «Звезда родилась», а также предстоящих экранизаций «Дюны» Вильнева и «Убийц цветочной луны» Скорсезе.

Продюсируют проект Джуди Креймер и Гари Гетцман, работавшие над музыкальной дилогией «Mamma Mia!» (во второй части которой Шер исполнила камео). Режиссер и исполнительница главной роли пока что не найдены.