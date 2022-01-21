Universal готовит фантастику в духе «Бегущего человека» и «Бегства Логана»
Анастасия Лях
.21 января, 2022
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На фото: Кадр из фильма "Бегущий человек"
Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Universal и продюсер «Форсажей» Крис Морган готовят научно-фантастическийэкшен-триллер под названием «Deputy X» («Помощник Икс»).
Сюжет держится в секрете, но инсайдеры утверждают, что новый оригинальный сай-фай боевик напомнит такую культовую классику 70-80-х, как «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером и «Бегство Логана» с Майклом Йорком. Оба упомянутых проекта являются антиутопиями и фильмами-предостережениями о страшном будущем.
Крис Морган будет продюсировать, а главную роль исполнит Глен Пауэлл («Скрытые фигуры», «Топ Ган: Мэверик», сериал «Королевы крика»). Последний также является автором идеи и создателем концепции. Режиссерское кресло пока что вакантно.