Анастасия Лях .21 января, 2022 2

На фото: Кадр из фильма "Бегущий человек"

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Universal и продюсер «Форсажей» Крис Морган готовят научно-фантастический экшен-триллер под названием «Deputy X» («Помощник Икс»).

Сюжет держится в секрете, но инсайдеры утверждают, что новый оригинальный сай-фай боевик напомнит такую культовую классику 70-80-х , как «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером и «Бегство Логана» с Майклом Йорком. Оба упомянутых проекта являются антиутопиями и фильмами-предостережениями о страшном будущем.

Крис Морган будет продюсировать, а главную роль исполнит Глен Пауэлл («Скрытые фигуры», «Топ Ган: Мэверик», сериал «Королевы крика»). Последний также является автором идеи и создателем концепции. Режиссерское кресло пока что вакантно.