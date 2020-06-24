Анастасия Лях .24 июня, 2020 12

Студия запускает в производство проект под названием «Атлантида». Как сообщает Deadline, режиссером назначен постановщик «Мира Юрского периода» Колин Треворроу.

Несмотря на то, что мифическое затопленное государство Атлантида якобы находится на дне Атлантического океана, в проекте Universal речь пойдет о цивилизации, расположенной на островке суши посреди Индийского океана. Описывается она как Ваканда из марвеловского комикса «Черная пантера».

Сценарий напишет Данте Харпер, на счету которого «Чужой: Завет». Сроки производства не уточняются.