Как сообщает Variety, студия запустила в разработку новый полнометражный проект, основанный на приключениях супергероя по имени Зеленый шершень.
Напомним, персонаж Зеленый шершень впервые появился в радиопостановках в
В 2011 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация «Зеленый шершень», в которой Шершня сыграл Сет Роген, а Като — Джей Чоу.
О кастинге предстоящего ремейка пока никакой информации нет. Как и о его сюжете. Известно лишь, что проект создается для кинотеатрального проката и носит название «Зеленый шершень и Като».