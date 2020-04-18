Анастасия Лях .18 апреля, 2020 9

Как сообщает Variety, студия запустила в разработку новый полнометражный проект, основанный на приключениях супергероя по имени Зеленый шершень.

Напомним, персонаж Зеленый шершень впервые появился в радиопостановках в 1930-х годах. Затем, а именно в 1960-х , герой попал на телевидение в формате одноименного многосерийного проекта, где товарища и соратника главного героя по имени Като сыграл Брюс Ли.

В 2011 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация «Зеленый шершень», в которой Шершня сыграл Сет Роген, а Като — Джей Чоу.

О кастинге предстоящего ремейка пока никакой информации нет. Как и о его сюжете. Известно лишь, что проект создается для кинотеатрального проката и носит название «Зеленый шершень и Като».