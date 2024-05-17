sonyazhytkova .17 мая, 2024 11

Blumhouse та Universal внесли кілька корекцій і додатків до свого кінорозкладу, у тому числі оголосили плани на фільми "Жінка у саду" та "Крапля".

Загадкова прем'єра "П'ять ночей у Фредді 2" відбудеться 5 грудня 2025 року, ставши однією з ключових змін в кінорозкладі на наступний рік. Цей крок також включав перенесення релізу фільму "M3GAN 2.0" з 16 травня на 27 червня.

Раніше планувалося, що прем'єра стрічки "Чорний телефон 2" відбудеться 27 червня 2025 року. Проте зараз вона буде представлений трохи пізніше, а саме 17 жовтня 2025 року.

Удосконалений кінорозклад також включає декілька інших фільмів, які отримали свої дати виходу вперше. Оригінальний хоррор трилер "Жінка у саду" від Blumhouse запланований на 28 березня наступного року, за яким швидко послідує трилер "Крапля" від Platinum Dunes та Blumhouse 22 квітня.

Сиквел до "П'ять ночей у Фредді" був оголошений на CinemaCon у квітні, але точна дата виходу не була визначена. Перший фільм став сенсаційним успіхом, заробивши рекордні $78 мільйонів і ставши найбільшим хоррор фільмом року, хоча отримав і негативні відгуки. Його успіх підтвердив інтерес глядачів навіть при одночасній публікації на Peacock, та зібравши майже мільярд по всьому світу.

Джерело: Нollywoodreporter