Анастасия Лях .11 марта, 2021 12

Студия экранизирует реальную историю, произошедшую в 1985 году в Теннеси, сообщает Deadline.

Над лесом потерпел крушение самолет, в котором летел контрабандист. Контрабандист спрыгнул с парашютом, но неудачно приземлился и разбился насмерть. Сумка, в которой было сорок кило кокаина, оказалась посреди леса. Ее нашел медведь, который впоследствии умер от передозировки.

Режиссерское кресло займет Элизабет Бэнкс, которая в 2019 году перезапустила франшизу «Ангелы Чарли». Проект получил название «Кокаиновый медведь».