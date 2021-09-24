Анастасия Лях .24 сентября, 2021 2

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия готовит проект, в котором абсолютно все роли сыграют квир-актеры и квир-актрисы .

Причем играть они будут не только ЛГБТ-персонажей , но и гетеросексуалов. Проект под названием «Братаны» описывается как смелый, неортодоксальный ромком, умный и душевный, по сюжету которого двое геев пытаются обрести любовь, несмотря на то, что они — «дико занятые» люди.

Фильм станет режиссерским дебютом актера-комика Билли Айкнера, известного по сериалам «Парки и зоны отдыха», «Сложные люди», «Billy on the Street». Айкнер крайне воодушевлен, что наконец-то квир-актеры сыграют гетеро-персонажей , так как десятки лет было исключительно наоборот и гетеросексуальные артисты изображали на экране геев, и обещает, что картина понравится публике, так как в ней не будет надоевших клише.

Актерский состав и сроки производства пока не называются.