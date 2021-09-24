Как сообщает The Hollywood Reporter, студия готовит проект, в котором абсолютно все роли сыграют
Причем играть они будут не только
Фильм станет режиссерским дебютом
Актерский состав и сроки производства пока не называются.
Анастасия Лях .24 сентября, 2021 0 2
На фото: Билли Айкнер
Как сообщает The Hollywood Reporter, студия готовит проект, в котором абсолютно все роли сыграют
Причем играть они будут не только
Фильм станет режиссерским дебютом
Актерский состав и сроки производства пока не называются.
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