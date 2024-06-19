sonyazhytkova .19 июня, 2024 5

Фільм вийде на екрани в найнещасливіший день тижня - в п'ятницю, 13 березня 2026 року.



Стрічка, яку створюють Blumhouse і Morgan Creek, обіцяє бути радикальною новацією у вже легендарній горрор франшизі, що триває з 1973 року. Зараз деталі інтригуючого сюжету зберігаються в суворій таємниці. Режисер і продюсери запевняють, що їхня робота не буде продовженням попередніх фільмів "Екзорциста", а відкриє нову сторону класичних картин.

Попередній фільм у серії "Екзорцист", "Віруючий", не вразив глядачів, заробивши лише 65,5 мільйонів доларів у США та Канаді і 136,2 мільйона доларів у всьому світі. Після того, як NBCUniversal, Peacock і Blumhouse придбали права на франшизу від Morgan Creek за 400 мільйонів доларів у липні 2021 року, режисер Девід Гордон Грін відмовився працювати над наступною частиною.

Новий фільм буде виробляти Тревор Мейсі від імені Intrepid Pictures та сам Фланаган через свою студію Red Room Pictures. Також у проєкті бере участь Джон Шерер від Intrepid.

Цей проєкт стане четвертим спільним для Майка Фланагана та Blumhouse. Раніше вони співпрацювали над фільмами "Окулюс" (2013), "Шепіт" (2016) і "Відьма: Походження зла" (2016). Поза цими стрічками режисер відомий також своїми роботами, серед яких "Прокляття Віллі Джонсона", "Міднайт Мас" і "Ігри Джеральда", а також міні-серіалом Netflix "Падіння дому Ашерів" минулого року.

Джерело: Deadline