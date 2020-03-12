Анастасия Лях .12 марта, 2020 5

На радостях от успеха «Человека-невидимки» студия Universal дала зеленый свет ремейку «Дракулы», который также будет выполнен в формате малобюджетного хоррора, пишет The Hollywood Reporter.

Продюсировать проект, как и в случае с недавним «Человеком-невидимкой» , будет Джейсон Блум и его компания Blumhouse Productions. Режиссером назначена Карин Кусама, на счету которой ужастик «Тело Дженнифер», не самый удачный фантастический экшен «Эон Флакс», но отличные микробюджетный триллер «Приглашение» и криминальный боевик «Возмездие» с Николь Кидман.

О сюжете нового «Дракулы» пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких намеков на то, кто может сыграть главную роль. Сроки производства не уточняются.