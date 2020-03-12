На радостях от успеха
Продюсировать проект, как и в случае с недавним
О сюжете нового «Дракулы» пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких намеков на то, кто может сыграть главную роль. Сроки производства не уточняются.
Анастасия Лях .12 марта, 2020 0 5
На фото: Кадр из фильма "Дракула" 1931 года
На радостях от успеха
Продюсировать проект, как и в случае с недавним
О сюжете нового «Дракулы» пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких намеков на то, кто может сыграть главную роль. Сроки производства не уточняются.
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